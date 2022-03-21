Sonuncu Koca Yusuf da envantere giriyor!

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21 Mart 2022 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 07:31:00

TSK 10'uncu A400M nakliye uçağı görüntülendi

Kaynak: Defence Türk

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Türkiye'nin OCCAR'dan sipariş ettiği A400M son nakliye uçağı görüntülendi. 2022 yılında test ve kabul faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından A400M nakliye uçağı envantere girecek.

Türk Hava Kuvvetleri'nin teslim alacağı son ve 10'uncu A400M nakliye uçağı görüntülendi. 2022 yılında test ve kabul faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 10'uncu A400M nakliye uçağı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı/Kayseri'ye gelecek. SSB Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 2022 yılı hedefleri arasında A400M programında Türkiye'nin sipariş ettiği nakliye uçaklarının sonuncusunun teslim edileceğini ifade etmişti.

Defence Türk'ün haberine göre, A400M ATLAS stratejik nakliye uçağı projesi programı 1985 yılında başlatılmış, Türkiye'nin katılımı ise 1988 yılında gerçekleşmişti. Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye'nin iştirak ettiği proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için toplamda 10 adet A400M tedarik edilecek. A400M nakliye uçaklarının ilki 12 Mayıs 2014 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmıştı.

A400M ATLAS NAMI DİĞER "KOCA YUSUF"

A400M bir OCCAR (Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü) projesidir. Türkiye OCCAR üyesi olmayıp proje ortağı ülke konumundadır.

Program Mayıs 2003'te resmi olarak başlatılarak OCCAR'a entegre edildi. Projenin evveliyatı 1980'lere dayanıyor olsa da A400M projesi asıl olarak OCCAR ile birlikte başlamıştır. Katılımcı ülkelerin şu andaki niyeti 170 uçak tedarik etmektir. Ülkeler ve sipariş miktarları şu şekildedir;

Almanya: 53

Fransa: 50

İspanya: 27

İngiltere: 22

Türkiye: 10

Belçika: 7

Lüksemburg: 1

Program üyesi olmayan Malezya ise 4 uçak siparişi vermiştir.

Etiketler : OCCAR Koca Yusuf A400M son nakliye uçağı
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