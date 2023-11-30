VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tüm camilerde yarın Filistin için dua edilecek
Trump'a ikinci kez konuşma yasağı
ABD'den skandal ateşkes açıklaması: "Kalıcı barışı desteklemiyoruz"
BM İklim Zirvesi Dubai'de başladı: 12 Aralık'a kadar devam edecek
Terör propagandasına geçit yok: TTB Merkez Konseyi görevden alındı
OPEC: Brezilya, 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacak
30 Kasım 2023 Perşembe 22:30:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 22:30:00

Trump'a ikinci kez konuşma yasağı

Kaynak: AA

ABONE OL

Şirketlerinin mal varlığını yüksek göstermekle suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'a New York Temyiz Mahkemesi tarafından ikinci kez "konuşma yasağı" getirildi.

ABD'de mahkeme, eski Başkan Donald Trump'a hakkındaki dolandırıcılık davasıyla ilgili tekrar "konuşma yasağı" getirdi.

New York Temyiz Mahkemesi, Trump'a şirketlerinin mal varlığını yüksek göstermekle suçlandığı davayla ilgili ikinci kez "konuşma yasağı" koydu.

Böylelikle, daha önce de getirilen ancak itirazı üzerine askıya alınan "konuşma yasağı" Trump'ın, davaya başkanlık eden Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron'un personeli hakkında kamuya açıklama yapmasını engelleniyor.

Manhattan Yüksek Mahkemesi'nde 2 Ekim'den bu yana devam eden emlak dolandırıcılığı ile ilgili hukuki davada Yargıç Arthur Engoron, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine Trump'a, mahkeme personeli hakkında konuşma yasağı getirmişti.

Trump, 3 Ekim'de kendisine getirilen "konuşma yasağına" uymaması nedeniyle Engoron tarafından 15 bin dolar para cezasına çarptırılmış, avukatları, Trump hakkındaki söz konusu kararının acil durdurulması için New York'taki temyiz mahkemesine başvurmuştu.

New York eyaletindeki orta dereceli temyiz mahkemesi Yargıcı David Friedman, 17 Kasım'da Trump hakkındaki konuşma yasağı kararını askıya almıştı.

Etiketler : abd trump yasak
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX