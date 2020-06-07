Trump, Washington'daki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdi
ABD Başkanı Trump, başkent Washington D.C'deki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ulusal Muhafızlarımıza Washington D.C'den çekilme sürecini başlatmaları talimatı verdim, şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında.'' ifadesini kullandı.
I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020
Ulusal muhafızların üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde hızla geri gelebileceklerini kaydetti.
Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar için Washington'da ulusal muhafızları görevlendirmişti.
46 yaşındaki George Floyd'un dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.
Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.
- Bakan Koca 7 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
- Bakan Albayrak'tan "1 milyon yazılımcı" projesi anketine esprili yanıt
- Başkan Erdoğan "Ankara'da mesaiye devam" notuyla paylaştı
- İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş İdlib paylaşımı: Dramı çıplak gözlerimle gördüm
- Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Virüs taşıyabileceği için risklidir!
- Trump'tan Washington'daki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı