Trump seçimlere girebilecek mi? Karar açıklandı

AKŞAM Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın seçime katılmasına ilişkin Yüksek Mahkeme'nin aldığı kararı değerlendirdi.

2020 seçimlerinde Trump'ın konuşmaları sonrasında taraftarlar, ABD kongresine baskın düzenlemişti. Ayrıca Trump'ın, bazı eyaletlerdeki yetkilileri arayarak oyların sayılmaması gerektiğini iddiaları öne sürülmüştü. İddialara göre Trump, kendi başkan yardımcısının yönetmelikleri lehine kullanması yönünde baskıda bulunmuştu. Trump bu iddiaların doğru olmadığını söyleyerek ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. ABD Yüksek Mahkemesi bir görüş paylaştı ancak altında imza yoktu. Görüşü kısaca özetlemek gerekirse; Trump artık ABD seçimlerine rahatlıkla katılabilecek ve hiçbir eyalet Trump'ı oy pusulasından çıkaramayacak olduğu görülüyor. Trump'ın tek meselesi cezalardan dolayı maddi problemlerinin olması. Ancak Trump'ın tekrar başkan olma ihtimali çok yüksek. Kendi parası olmasa dahi çevresindeki insanların ona yardımcı olacağı aşikar.

TRUMP SEÇİME KATILACAK!

ABD'de başkanlık seçimleri için tartışmalar sürerken ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın Colorado Yüksek Mahkemesi'ne yönelik itirazını karara bağladı.

Yüksek Mahkeme bugün yayınladığı kararda, Trump'ın başkanlık seçimleri için eyaletin oy pusulalarında kalması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme kararında, bir eyaletin ABD İç Savaşı sonrası dönemde çıkarılan bir anayasa maddesini kullanarak bir başkan adayını oy pusulasından men edemeyeceği vurgulandı.

Karar, bu yetkinin ABD Kongresi'ne ait olduğu belirtildi.

Kararla birlikte, "Süper Salı" olarak bilinen yarın yapılacak ön seçimlerde Trump, Colorado ve Maine eyaletlerindeki oy pusulalarında yer alacak.