Trump, iddiaları kabul etmedi, tutuksuz yargılanacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Miami'deki federal mahkemede, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamaları kabul etmedi.

Trump, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği Wilkie D. Fergusson Jr. Mahkeme binasında hakim karşısına çıktı.

Yerel saatle 14.00 civarında mahkeme binasına giriş yapan Trump'ın gözaltı uygulaması gereği içeride önce parmak izi alındı.

Saat 15.00'te hakim karşısına çıkarılan Trump'a burada hakkındaki, devlete ait gizli belgeleri saklamak ve bu konuda yapılan soruşturmayı engellemekle ilgili 37 ayrı suçlama okundu.

Trump, suçlamaları sessiz şekilde dinlerken, yanında bulunan avukatı Todd W. Blanche, yargıç Jonathan Goodman'a tüm suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Blanche, nisanda "sus payı" ile ilgili Manhattan mahkemesindeki cezai suçlamalar için de Trump'ın yanında yer almıştı.

İddianamede, Trump ile mahkeme salonunda yer alan yardımcısı Walt Nauta'ya da yanlış beyan vermek ve komplo kurmak gibi farklı suçlamalar yöneltildi. Nauta, suçlamalara cevap vermek için süre talep etti.

Yargıç Goodman, Nauta'nın suçlamalara cevap vermesi için 27 Haziran'a tarih verirken, Trump'ın dava hakkında sanık Nauta ile tartışması dahil şahitler ve deliller için bütün gerekli temasların avukatlar üzerinden yapılmasını emretti.

Salonda, Trump hakkında yürütülen soruşturmaya özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith de ekibinden diğer 3 savcıyla hazır bulundu.

Davayı izlemek için mahkeme salonuna çok az sayıda gazeteci alındı, kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve bilgisayar gibi ses kayıt cihazlarına izin verilmedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 50 dakika süren duruşmadan sonra dışarıda bekleyen destekçilerinin tezahüratları arasında araç konvoyuyla mahkeme binasından ayrıldı.

Trump'ın bu akşam uçakla New Jersey'e geçerek, yerel saatle 20.15'te kendisine ait Bedminster golf tesisinde, hakkındaki iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKAN TEK ABD BAŞKANI

Trump, nisanda hakkındaki eyalet bazında cezai suçlama için ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkarken, bugün de federal bazda suçlamalar nedeniyle "hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçti.

Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları "saçma ve asılsız" olarak nitelemiş, "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar, yolsuzlar. Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER OLAYI

Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Trump, cezai suçlama ile hakim karşısına çıkan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.