Trump: Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyoruz
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok durum altında, ABD, Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyor." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in dün yaptığı, "Pekin'in, ABD'den daha fazla ürün almaya yönelik sözlerini yerine getireceğini düşünüyorum." ifadelerine yönelik Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Trump, "Belki de ben kendimi çok net ifade edemedim ancak, birçok durum altında ABD, Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyor." ifadesine yer verdi.
- Trump: Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyoruz
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