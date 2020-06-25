Trump anketlerde Biden'ın 14 puan gerisinde

New York Times ve Siena College tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, eski ABD başkan yardımcı Biden, yarışı önde götürüyor.

Demokratların tek adayı Biden'e destek yüzde 50'ye ulaşırken, Trump yüzde 36 ile Biden'ın 14 puan gerisinden geliyor.

Biden'a daha çok kadın, siyah ve hispanik seçmenler destek verirken, Trump ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ırkçılık karşıtı protestolar karşısındaki tutumu nedeniyle seçmenlerin desteğini kaybetti.

45 yaş altı beyaz seçmenlerin yüzde 52'si Biden'e destek verirken, yüzde 30'u ise Trump'ı desteklediğini söyledi.

65 yaş üstü beyaz seçmenlerin beşte ikisi ise Donald Trump'ın Kovid-19 salgını ve ırkçılık karşıtı protestolara yönelik tutumunu onaylamadı.