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01 Eylül 2021 Çarşamba 16:41:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 16:41:00

TRT'yi karalama kampanyalarına karşı Genel Müdür Sobacı'dan yanıt

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Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye – Polonya çeyrek final maçı sonrası “TRT'den İzmir Marşı'na sansür” başlığı altında yapılan asılsız haber ve paylaşımlara karşı TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'dan açıklama geldi.

"Toplumun sinir uçları ile oynayarak, sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye faydası yoktur"

Milli takımın elde ettiği başarıya, TRT'nin İzmir Marşı'nı sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınadığını belirten Sobacı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanan Türkiye – Polonya maçını TRT1'de milyonlarca kişi izledi. Büyük bir başarı gösteren millilerimizi kutluyorum. Bu başarıya TRT'nin İzmir Marşı'nı sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınıyorum.

1. Türkiye-Polonya maçı Bulgaristan'da oynandığı için bu maçın resmi yayıncısı olarak Bulgaristan'daki yayın kuruluşundan verilen görüntüler TRT'ye iletilmiş ve herhangi bir kesintiye uğramadan TRT ekranlarına yansıtılmıştır.

2. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye – Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır.

TRT'yi sansürcülükle suçlayıp, haksız ithamda bulunanların büyük bir kısmı yayıncılık dünyasında yer almakta ve bu görüntülerin Bulgaristan yayıncı kuruluşundan geldiğini adı gibi bilmektedir. Eğer çalıştığı alanla ilgili bir cahillik söz konusu değilse, bu tavır kutuplaşmadan beslenen habis bir ruha işaret etmektedir. Toplumun sinir uçları ile oynayarak, sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye faydası yoktur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir.

Millilerimizin başarılarını TRT ekranlarından yayınlamaya ve hep birlikte ortak sevinç paydasında buluşmaya devam edeceğiz"

Etiketler : trt mehmed zahid sobacı karalama
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