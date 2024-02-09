TRT, LGBT lobisinin karanlık yüzünü ortaya çıkartıyor

Son yıllarda belirli çevreler tarafından çocuklara dahi dayatılan "Cinsiyet İdeolojisi" büyük tepkilere yol açıyor. Özellikle ABD ve Avrupa'da bir lobicilik faaliyeti olarak yürütülen ve kreşlere kadar bulaşan dayatmacı ideolojiye karşı yükselen sesler bir kamuoyu oluşturmaya başladı. TRT World ekibi bu konuya mercek tutarak mağdurların ve tanıkların ifadeleri üzerinden gerçekleri dünya ile paylaşıyor.

Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan belgeselde dünyanın farklı yerlerinden, konunun mağdurları ve uzmanları LGBT lobisi tarafından uğradıkları haksızlıkları dile getiriyorlar.

Farklı ülkelerden 6 tanığın kan donduran ifadelerinin yer aldığı "True Colours (Gerçek Renkler)" belgesel serisi bu akşam saat 19.00'da TRT World'ün dijital mecralardaki tüm hesaplarında eş zamanlı yayımlanacak.

ÖZGÜRLÜK ADI ALTINDA BAŞKALARININ ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE

Belgeselde, LGBT dernekleri tarafından cinsiyet değiştirmesi teşvik edilen bireylerin yaşadığı zorluklar, psikolojik sorunlar ve intihar eğilimleri gerçek tanıklıklarla ele alınıyor. Aynı zamanda, gittikçe saldırganlaşan ve "özgürlük" adı altında başkalarının özgürlüğüne müdahale eden küresel LGBT lobisinin ve bazı şirketlerin bu kirli işten parasal anlamda nasıl kar ettikleri hazırlanan belgeselde ortaya konuyor.

LOBİLER TOPLUMUN BÜTÜN KILCAL DAMARLARINA NÜFUZ ETMEYE ÇALIŞIYOR

Eleştiriye kapalı hale getirilmeye çalışılan ve artık politik düzeyde dünya toplumları üzerinde baskı kurmaya çalışan ideolojinin temsilcileri lobicilik faaliyetleri ve dernekler aracılığı ile toplumun bütün kılcal damarlarına nüfuz etmeye çalışıyor. TRT Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörlüğü'nün yorum katmadan tarafsız bir şekilde hazırladığı belgeselde bu gerçekler sırayla gün yüzüne kavuşuyor.

PEDOFİLİYE NASIL ZEMİN HAZIRLANIYOR?

"Cinsiyet" ideolojisinin, pedofiliye nasıl zemin hazırladığı ve istismara açık hale getirilen çocukların hikâyeleri mağdur aileler ve görgü tanıkları tarafından TRT World'ün hazırladığı belgeselde anlatılıyor. Kimliğinin gizli kalmasını isteyen İngiliz bir anne 14 yaşındaki erkek çocuğunun okulda yanlış yönlendirildiğini ve bu yüzden cinsiyet değiştiren çocuğun yaşadığı psikolojik sorunları tüm gerçekliğiyle belgeselde aktarıyor.

KAN DONDURAN İFADELER

Dernekler ve bazı gruplar tarafından çocuklara ve gençlere cinsiyet eğitimi adı altında dayatılan "cinsiyet ideolojisi" temelli manipülasyonlar sonucu cinsiyet değiştirme ameliyatı olan mağdurların ifadeleri kan donduruyor. Belgeselde konuşan Amerikalı Euryale 9 yıl trans olarak yaşamış ve tehlikeli medikal süreçlerden geçmiş. En büyük pişmanlığının trans aktivistler tarafından manipüle edilip göğüslerini aldırdığı için ileride çocuğunu emziremeyecek olduğunu söylüyor.

LGBT lobisinin nüfuz etmeye çalıştığı alanlardan olan uluslararası spor müsabakalarında yaşanan haksızlıklar da belgeselde yer alıyor. Cinsiyet değiştirmiş atletler ile aynı müsabakalarda yarışmak istemediği için ülkesinin federasyonu tarafından uzaklaştırma alan Kanadalı milli halterci April Hutchinson, belgeselde bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacağını söylüyor.

AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞE KISITLAMA

Dünyanın seçkin üniversitelerinde ve okullarda LGBT lobisinin uyguladığı ayrımcılık ve baskı da belgeselde yer alıyor. Yazdıkları yüzünden akademik özgürlüğü kısıtlanan bir akademisyen, fikirlerini beyan ettiği için iki kere işini kaybeden Hristiyan bir öğretmen ve LGBT lobisi ile mücadele eden İngiliz bir avukat, belgeselin diğer konukları.

Toplam 6 bölümden oluşan "True Colours (Gerçek Renkler)" belgeselinin tüm bölümleri bu akşam saat 19.00'da @trtworld uzantılı Youtube hesabında, ilk bölümü ise X, Instagram, Facebook ve Tiktok hesaplarında yayımlanacak.