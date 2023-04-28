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28 Nisan 2023 Cuma 23:19:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 23:19:00

TRT bu yıl da TEKNOFEST'i dünyaya duyuruyor

Kaynak: TRT Haber

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TRT her sene olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'in medya paydaşı. Hem radyo ve televizyon kanalları hem de alanda görev yapan 100'den fazla personeliyle uzay, havacılık ve teknoloji festivalini dünyaya ulaştırıyor.

Medya paydaşı olarak festivali tüm dünyaya aktarıyor. Festival alanında bulunan TRT standı yoğun ilgi görüyor.

Çocuklar ve gençler standın içindeki dijital aktiviteleri deneyimliyor. Çocuklar da TRT Çocuk'un sevilen karakterleriyle vakit geçirme imkanı buluyor.

TRT'nin 100'den fazla personeli festivalde görevli

TRT 100'den fazla personeli ile festivalde görev alıyor. Hem radyo hem televizyon kanalları alandan yayınlar gerçekleştiriyor.

Alanda bulunan TRT Market de TRT logolu ürünleri meraklılarıyla buluşturuyor. TRT Market'te en çok TRT Çocuk kahramanlarının yer aldığı ürünler ilgi görüyor. Özellikle çocuklar ailelerini buraya getiriyor.

Cumartesi günü TRT'nin sevilen dizi oyuncuları da TEKNOFEST TRT standına gelecek.

Oyuncular sevenlerine imza verip fotoğraf çektirecek.

Etiketler : Medya paydaş TEKNOFEST trt
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