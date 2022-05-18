TRT, 19 Mayıs'ı özel içeriklerle kutlayacak

TRT Haber, "19 Mayıs Özel" yayınını 10.00 - 15.00 saatleri arasında uzman konuklar eşliğinde Samsun Bandırma Vapuru'ndan canlı yayınla ekranlara getirecek.

Anıtkabir'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı atmosferi ise TRT 1 ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınla saat 9.00'da yayınlanacak.

19 Mayıs'a özel belgeseller

TRT tarafından 19 Mayıs'a özel olarak hazırlanan "Puslu Yolculuk" belgeseli, tarih alanında uzman akademisyen ve askeri tarihçilerin bilgileri ışığında 19 Mayıs 1919'dan önceki 6 aylık dönemin stratejik panoramasını ortaya koyacak.

Yarın akşam saat 19.30'da TRT Belgesel ekranlarında gösterilecek belgesel, aynı gün saat 22.00'de ise TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılına özel olarak hazırlanan "Geldikleri Gibi" belgeseli, izleyiciye Mondros Mütarekesi'nden başlayarak Kurtuluş Savaşı'na kadar giden Milli Mücadele sürecini aktaracak. Belgesel, yarın akşam saat 23.20'de TRT Belgesel ekranlarında olacak.

TRT Müzik'te de 19 Mayıs'a özel olarak Emre Aydın konseri saat 19.00'da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

TRT Kurdi, ekranlarında da günün anlam ve önemini yansıtan programlar ekrana gelecek.

TRT Spor'da ise spor yayıncılığına dikkat çekmeyi, bu alandaki teorik ve pratik bilgileri aynı günde öğrencilerle paylaşmayı amaçlayan "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması (GİY) - TRT Spor Etkinliği"ne gün içinde canlı bağlantılar gerçekleştirilecek.

TRT 2'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir dizi program yayınlanacak. Yarın saat 9.30'da ekrana gelecek "Tarihin Ruhu" programında 1938 yılında çekilmiş bir 19 Mayıs töreni filmi incelenirken "gençlik", "Atatürk" ve "spor" kavramlarının 19 Mayıs tarihiyle nasıl bir araya geldiği ele alınacak.

Burak Tüzün yönetimindeki Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Gençlik Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs'a özel bir konser verecek. "Hacettepe Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası" konseri, yarın saat 11.00'de TRT 2 ekranlarında olacak.

TRT 2'de saat 12.30'da ise "Sinem Çapraz ile Lezzet Atlası" programı, yemeklerin, mutfak kültüründeki gelişmelerin ve tarihi mekanların hikayeleriyle Samsun'dan izleyiciyle buluşacak.

"Kelimeler ve Şeyler" programı "Milli Mücadele Edebiyatı" özel bölümüyle saat 13.00'de TRT 2 ekranlarına gelirken, "Yeryüzleri" programında Türkiye'nin en genç satranç ustası olan Vahap Şanal'ın satranç ile şekillendirdiği hayatı saat 15.45'te gösterilecek.

"Tarih Söyleşileri" programı ise saat 16.30'da "19 Mayıs ve Kurtuluş Savaşı" özel bölümüyle ekranlarda olacak.

TRT Çocuk'tan 19 Mayıs'a özel video

TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Aslan ve arkadaşları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel bir videoyla kutlayacak.

TRT EBA İlkokul ve Ortaokul kanallarında saat 9.00 itibarıyla yayınlanacak "Uzaktan Erişim TRT EBA"da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak "Tozkoparan" dizisinin çocuk oyuncuları yarışacak.

TRT EBA Lise ve Ortaokul kanalında saat 11.00 itibarıyla yayınlanacak olan "Doğan Güneşin İzinde" programında ise lise öğrencileri hazırladıkları sunumlarla Milli Mücadele sürecini anlatacak, müzik performansı gerçekleştirecek.

Ulusal ve bölgesel yayın yapan tüm TRT Radyoları bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dinleyicilerine aktaracak.

TRT Radyo kanalları yayın akışlarını günün anlam ve önemine uygun içeriklerden oluştururken "Sanatın İncileri" programı saat 16.05'te TRT Nağme'de, "Türkülerin Genç Yıldızları" yıldızları programı ise saat 21.00'de TRT Türkü'de dinleyicilerle buluşacak.