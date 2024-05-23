Trende hayat bilgisi

TARİHİ DOKUNAN TREN GARI

Balıkesir Altıeylül ilçesindeki Burhan Erdayı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri için uygulamalı eğitim kapsamında, çocukların Hayat Bilgisi dersini okul yerine Balıkesir-Bandırma demir yolu hattında yolculuk yaparak işlemesi planlandı. Biletleri alınan 100 öğrenci, İzmir-Kasaba Demiryolu Şirketince Manisa-Balıkesir-Bandırma demir yolu hattı çalışmaları kapsamında inşa edilerek açılan ve tarihi dokusu korunan Balıkesir Garı'na geldi.

UNUTULMAZ HATIRALARI VAR

Öğrenciler, 1912'de açılan demir yolu hattında 6 Eylül Ekspresi'yle velileri eşliğinde yaptıkları seyahatte kitap okudu, öğretmenleri Sezai Şık'tan ulaşım türleri ve canlılar konusunu dinledi. Çevreyi izleyerek yolculuk yapan, tarihi gar binalarını görme imkanı bulan öğrenciler, seyahatleri boyunca gördüğü ekili araziler, dereler ve canılar konusunda öğretmenlerinden bilgi aldı. Öğrenciler yolculuk sırasında unutulmaz hatıralar biriktirdi.