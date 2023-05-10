Tren garı depremzedelere stüdyo oldu

Tren garı depremzedelere stüdyo oldu

6 Şubat'taki depremlerde rayların zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Kahramanmaraş Tren Garı, yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğraflarını çektirdikleri doğal stüdyoya dönüştü. Tarihi binası, sahip olduğu yeşil alanları ve rayların yanında sergilenen eski trenle doğal bir ortam sunan garda, depremden sonra lokomotif seslerinin yerini deklanşör sesleri aldı.