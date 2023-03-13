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13 Mart 2023 Pazartesi 07:23:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 07:23:00

Travma çizimlere yansıdı

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Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da bir çadır kentte oluşturulan etkinlik alanında sergilenen resimler, çocukların yaşadığı travmayı da gözler önüne seriyor. Çocukların çizdiği resimlerin çoğunda ev var.

Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da bir çadır kentte oluşturulan etkinlik alanında sergilenen resimler, çocukların yaşadığı travmayı da gözler önüne seriyor. Çocukların çizdiği resimlerin çoğunda ev var.

PSİKOSOSYAL DESTEK DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin geçici barınması amacıyla Mişmiş Park Fuar Alanı içinde kurulan çadır kentte farklı yaş gruplarına yönelik psikososyal faaliyetler yürütülüyor. Çadır kentte kendileri için ayrılan çadırdaki etkinliklere katılan çocukların yaptığı resimler ise fuar alanı girişindeki cam bölmeye asılarak sergileniyor.

KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSETMEK İSTİYORLAR

Resimlerin önemli bölümünün ise ev teması üzerine kurulu olması dikkati çekiyor. Bölgede psikolojik danışman olarak görev yapan Yasin Şen, "Yaşanılanlar yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de ağır bir travmaya neden olabiliyor. Resimleri incelediğimizde daha çok çocukların kendilerini güvenli yerde hissedebilecekleri evler görüyoruz. Çocuklar bir an önce eski yaşantılarına dönmek istediklerinin ipucunu veriyor aslında" dedi.

ÇOCUKLARIN SERGİLENMESİNİ İSTİYOR

Günde yaklaşık 350-400 çocukla etkinlik yaptıklarını, özellikle resim etkinliklerine ilginin sevindirici olduğunu dile getiren psikolojik danışman Yasin Şen, "Çocuklar çizdikleri resimleri asmayı kendileri istiyor. Bir yerde sergilenmesi çocuklarımızın hoşuna gidiyor. Biz de onları kırmadık." dedi.

Etkinliklere katılan 10 yaşındaki Fatma Akkaş "Kendimizi güvende hissettiğimiz evimizi, köyümüzü çizdik" diye konuştu.

Etiketler : Travma çizimlere yansıdı 350-400 çocukla etkinlik EV DEPREM

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