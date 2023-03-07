Trakya'ya deprem göçü!

İstanbul'da depreme dayanıksız bölgelerde oturanlar çevre illere taşınmaya başladı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da depremden sonra 53 binin üzerine konutta kiralama veya satış işlemi gerçekleşti. Fiyatlar üç katına çıktı

Asrın Felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'dan göç hızlandı. İlk alternatif ise deprem riskinin de az olduğu Trakya bölgesi oldu. Bölge, tarihinin en büyük emlak hareketliliğini yaşadı. Birkaç hafta içinde sadece Kırklareli'nde 8 binden fazla konutta kiralama ya da satış işlemi yapıldı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ticaret odalarının açıkladığı verilere göre, bölgede depremden sonra 53 binin üzerine işlem gerçekleşti. Mevcut yapı stokunun neredeyse yüzde 95'i doldu. Fiyatlar üçe katlanırken, arsa satışlarına da yoğun ilgi yaşanıyor. Kırklareli'nin köylerindeki arsa metrekare fiyatları 1.500 liraya dayandı. Bölgedeki emlakçılar ise arazi ve arsa arzında sıkıntı yaşandığını belirtiyor. Bölgede yerli ve yabancı işadamlarının birkaç yıl önce çok büyük arazi satın alımları yaptığı vurgulanıyor. Arazileri satın alan yabancı şirketler arasında Bill Gates'in olduğu da iddialar arasında...

OLAĞANÜSTÜ YOĞUNLUK VAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, depremlerin ardından ilde göç hareketliliğinin arttığını belirtti. Kırklareli'nin deprem bölgesi dışında olduğu için diğer illere göre daha güvende görüldüğünü dile getiren Ilık, "Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden aldığım bilgiler doğrultusunda satışların arttığını öğrendim. Bizi de çevreden ve ülkemizin belirli yerlerinden arayanlar satılık arsa ve daire soranlar oluyor. Bölgemize doğru bir göç başladı. Geçmişte olmayan bir hareketlilik gözlüyoruz. Son bir haftada İstanbul'dan kentimize yerleşmek isteyen yaklaşık 2 bin kişiye ev ve arsa satıldı" diye konuştu. Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımcıların ilgisinin arttığını gözlemlediklerini belirten Ilık, yatırım için yeni başvuruların geldiğini söyledi.

SATIŞTA MUĞLA KİRADA ANKARA

ENDEKSA'nın yaptığı çalışmaya göre, 6 Şubat'taki afetten sonra depremin etkilediği iller ve çevre illerde stok önemli ölçüde düştü, fiyatlar ise arttı. Depremin etkilediği illerde satılmayı bekleyen konut stoku ortalama yüzde 53, kiralanmayı bekleyen stok adedi ise yüzde 59 düşüş gösterdi. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da satılmayı bekleyen konut stoku yüzde 85, kiralık konut stoku ise yüzde 93 düştü, satılık konutların fiyatları yüzde 16, kiralar ise yüzde 56 artış gösterdi. Malatya'da ise satılık konut stoku yüzde 93, kiralık konut stoku yüzde 95 düşerken, satılık konut fiyatları yüzde 33, kiralar ise yüzde 41 artış gösterdi. Çevre iller arasında gayrimenkul fiyatlarının en fazla etkilendiği iller Tunceli ve Kayseri oldu. Tunceli'de satılık konut fiyatları yüzde 16, kiralar yüzde 1 arttı. Kayseri'de ise satılık konut fiyatları yüzde 13, kiralar yüzde 29 artış gösterdi. Çevredeki neredeyse tüm illerde stok düşerken Mersin'de satılık konut stoku yüzde 36, kiralık konut stoku ise yüzde 31 arttı. Özellikle Adana'daki depremzedeler başta olmak üzere Mersin'de yazlık konutu bulunan kişilerin bu konutları kiraya veya satışa çıkarttığı bu nedenle stokların arttığı belirtiliyor. Deprem sonrasında konut satış fiyatlarının en fazla arttığı il Muğla, kiraların en fazla arttığı il ise Ankara oldu. Muğla'da satılık konut fiyatları yüzde 13, kiralar yüzde 20 artış gösterdi. Ankara'da ise kiralar yüzde 26, satılık konut fiyatları yüzde 11 arttı.

KÖYE GİDİP ŞEHİRDEKİ EVİ KİRAYA VERİYORLAR

Edirneli emlakçı Harun Demir ise kentte ev fiyatlarının 3 katı arttığını söyledi. Bu durumun hormonlu bir büyümeye neden olduğunu belirten Demir, "Edirne'deki bütün mevcut stoklar bitmek üzere... Bu nedenle bazıları yüksek kiralardan yararlanmak için Edirne merkezindeki konutundan çıkıp köydeki evine yerleşiyor. Bunu bir gelir fırsatı olarak değerlendiriyor. Hatta yüksek fiyatlardan yararlanmak için satanlar da çok fazla" dedi. Kırklareli emlakçı Mehmet Demirel ise şunları kaydetti: "Biz hem 11 şehirdeki depremzedeleri burada hem de İstanbul'da yaşamaktan ya da depremden korkanları burada görüyoruz. O nedenle çok ciddi bir yoğunluk içerisindeyiz. Şu an birçok arsa da imar için yapılaşma izni bekliyor. Geçen yıl köylerdeki arsa metrekareleri 300 lira civarındayken, şu anda 1.500 TL'yi geçti. Şehirde ise çok daha yüksek rakamlar söz konusu." Edirne ve Kırklareli'nde göçün fiyatları yüzde 25 yükselttiği söyleniyor.