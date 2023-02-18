Trakya'dan 106 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine gönderildi

Edirne Sağlık Müdürlüğünde görevli 69 sağlık personeli deprem bölgesine uğurlandı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, sağlıkçıların depremzedelere yardım için seferber olduğunu belirtti.

Deprem bölgelerinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yıldırım, "İlimizden deprem bölgelerine daha önceden gönüllü olarak giden ekiplerimize ek olarak 69 gönüllü sağlık personelimiz daha çalışmalara destek vermek amacıyla deprem bölgesine uğurlandı. Yaraları sarmak için özveriyle çalışan sağlıkçılara başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ



Kırklareli'nden deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla 27 gönüllü sağlıkçı gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesindeki sağlık çalışmalarına katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Tekirdağ'dan da 10 gönüllü sağlıkçı depremden etkilenen kentlerde görev yapmak üzere yola çıktı.