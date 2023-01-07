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07 Ocak 2023 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 15:15:00

Trakya'daki gümrük kapılarını geçen yıl 13,6 milyon yolcu kullandı

Kaynak: AA

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Türkiye'den Avrupa'ya açılan gümrük kapılarından 2022 yılında 13 milyon 692 bin 627 yolcu giriş çıkışı gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli'ndeki Dereköy gümrük kapıları yoğun bir yılı geride bıraktı.

Gümrük kapılarından geçen yıl 6 milyon 890 bin 626 yolcu giriş, 6 milyon 802 bin 1 yolcu da çıkış yaptı.

2021 yılında gümrük kapılarından 8 milyon bin 769 yolcu giriş ve çıkış yaparken, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı 2022 yılında bu rakam yüzde 71 artışla 13 milyon 692 bin 627'ye yükseldi.

Yolcu hareketliliğinin en fazla olduğu nokta, 7 milyon 880 bin 243 yolcu giriş ve çıkışıyla Kapıkule Gümrük Kapısı oldu.

Kapıkule'yi 2 milyon 191 bin 82 yolcuyla Hamzabeyli, 1 milyon 819 bin 564 yolcuyla İpsala, 1 milyon 369 bin 427 yolcuyla Dereköy ve 432 bin 311 yolcuyla da Pazarkule gümrük kapıları takip etti.

Yolcu sayısının en çok artış gösterdiği sınır kapısı, önceki yıla göre yüzde 368 artışla Pazarkule oldu. Yunanistan'a açılan sınır kapısından 2021 yılında 92 bin 373 yolcu giriş ve çıkış yapmıştı.

TIR GEÇİŞLERİ DE ARTTI

Avrupa'ya yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından olan gümrük kapılarından 2022'de 1 milyon 638 bin 356 tır giriş ve çıkış yaptı.

Sınır kapılarından 2021 yılında günde 3 bin 906 tır giriş ve çıkış yaparken, 2022 yılında bu rakam yüzde 15 artışla 4 bin 489'a yükseldi.

Tır giriş ve çıkışlarının en yoğun olduğu nokta, 977 bin 602 tır ile Kapıkule Sınır Kapısı oldu. Kapıkule'yi 465 bin 23 giriş çıkışla Hamzabeyli ve 195 bin 731 giriş çıkışla İpsala izledi.

Etiketler : ticaret bakanlığı gümrük kapıları yolcu trakya
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