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14 Eylül 2022 Çarşamba 10:33:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 10:33:00

Trakya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı

Kaynak: AA

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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvurularını yapmaya başladı.

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" diye nitelenen proje kapsamında Edirne'de (Merkez, Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü) 1350, Kırklareli'nde (Merkez, Pınarhisar, Lüleburgaz, Kofçaz, Demirköy, Babaeski) 1050, Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Çorlu, Muratlı, Hayrabolu, Saray) 3 bin 100 konut yapılacak.

E-devlet'in yanı sıra kamu bankalarından Ziraat ve Halk bankalarından da başvuru yapılabiliyor.

Bu kapsamda Trakya'da yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren bankalara gelmeye başladı.

Edirne'de Halkbank'a evraklarıyla gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Başvuru yapan vatandaşlardan Süleyman Yakurutlu, AA muhabirine, projenin ev sahibi olmayan vatandaşlara umut olduğunu söyledi.

Projenin evi olmayanlara ev sahibi olmaları yolunda kolaylık sağlayacağını belirten Yakurutlu, "Bütün herkes memnun şu an. Bu projeden memnunuz, devletimiz insanlarımız için uğraşıyor. Bu projeler gençlerimizin geleceği için yapılıyor." dedi.

Yakurutlu, sosyal konut projesinin ev fiyatlarını da düşüreceğini öngördüğünü belirtti.

Kıbrıs Gazisi Hasan Kurt da başvuru için bankaya geldi.

Gazilere tanınan haktan yararlanmak istediğini dile getiren Kurt, "Kura çekimi var mı yok mu? Merak ediyorum. 69 yaşındayım bu yaştan sonra böyle bir imkan çıktığı için çok memnunuz. İnşallah şansımız yaver gider de kurasız ev sahibi oluruz." diye konuştu.

"Bu tür projelerin artmasını talep ediyoruz"

Kırklareli'nde yaşayan Evren Kayalarlı da, projenin ev sahibi olabilmek için önemli fırsat olduğunu söyledi.

Bu fırsatı değerlendirmek için bankaya gelerek müracaatta bulunduğunu belirten Kayalarlı, "Devletin böyle bir imkanı sunması, halkına sahip çıkması çok güzel bir olay. Bu tür projelerin artmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ev sahibi olmayı her insan gibi istediğini belirten Kayalarlı, "İnsanın başını sokacağı garanti bir yeri olması hayattaki en güzel şeylerden birisi." dedi.

Ekrem Güner de ev sahi olmak için müracaat ettiğini kaydetti.

Güner, sosyal konut sayısının arttırılmasını istedi.

Tekirdağlı vatandaşlar da bankalarda başvurulara başladı.

Etiketler : Sosyal Konut Projesi TRAKYA Ekrem Güner
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