VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'a saldırısında 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı
Hava yolunda 2025 hedefi 229,3 milyon yolcu
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
Kremlin'den kritik zirve sonrası ilk açıklama: Görüşmelerin ilk kısmı yapıcıydı
TÜRKMEDYA'dan yeni hamle, sektöre yeni bir mecra daha kazandırıyor
İzmir ile Rize arasındaki uçuşlar başlıyor!
04 Eylül 2023 Pazartesi 12:41:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 12:41:00

Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Trakya çevresinde kuzeydoğulu rüzgar ve sağanak etkili olacak.

Trakya çevresinde kuzeydoğulu rüzgar ve sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'nin doğusunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kuzeydoğulu rüzgar ve fırtına ile etkili olması bekleniyor.

Kırklareli il genelinde çok kuvvetli, Edirne'nin doğusu ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : Spot Trakya rüzgarı sağanak yağış etkili hava
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Barbie stili

Barbie stili
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX