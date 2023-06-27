Trafikte makas atan sürücü sivil ekiplere yakalandı
İstanbul Kadıköy'de trafikte makas atarak ilerlerken sivil ekiplere yakalanan sürücüye 4 bin 936 lira ceza verildi.
Op. Dr. Cemil Topuzlu Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücülerine yönelik denetim yapan sivil trafik polisleri, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren bir araç sürücüsünü takip ederek güvenli bir bölgede durdurdu.
Sürücü H.E.K'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında makas atarak trafiği tehlikeye soktuğu, saygısızca araç kullandığı ve yakın takip kurallarına uymadığı gerekçesiyle toplam 4 bin 936 lira para cezası kesildi.
Ayrıca, Trafik Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince 1 Ocak- 27 Haziran tarihleri arasında İstanbul genelinde yapılan trafik denetimlerinde, "trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek"ten 9 bin 739, "makas atarak ilerlemekten" de 1688 ceza uygulandı.
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