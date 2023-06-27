VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu yine bildiğimiz gibi... Teröristbaşını öven Yanardağ'a sahip çıktı
Bakan Fidan, Guterres ile görüştü
Feshane'de İmamoğlu'na 'sergi' tepkisi... "Semtimizde sapkınlık istemiyoruz"
Bakan Şimşek açıkladı: Tarihin en büyük haftalık artışı
Kahramanmaraş'taki konteynerlere 90 bin 939 afetzede yerleştirildi
Trafikte makas atan sürücü sivil ekiplere yakalandı
27 Haziran 2023 Salı 17:13:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 17:13:00

Trafikte makas atan sürücü sivil ekiplere yakalandı

ABONE OL

İstanbul Kadıköy'de trafikte makas atarak ilerlerken sivil ekiplere yakalanan sürücüye 4 bin 936 lira ceza verildi.

Op. Dr. Cemil Topuzlu Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücülerine yönelik denetim yapan sivil trafik polisleri, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren bir araç sürücüsünü takip ederek güvenli bir bölgede durdurdu.

Sürücü H.E.K'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında makas atarak trafiği tehlikeye soktuğu, saygısızca araç kullandığı ve yakın takip kurallarına uymadığı gerekçesiyle toplam 4 bin 936 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, Trafik Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince 1 Ocak- 27 Haziran tarihleri arasında İstanbul genelinde yapılan trafik denetimlerinde, "trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek"ten 9 bin 739, "makas atarak ilerlemekten" de 1688 ceza uygulandı.

Etiketler : trafik cezası İstanbul Kadıköy sivil ekip makas
İngiltere yolcusu

İngiltere yolcusu
Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası

Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası
41. yıl kutlaması

41. yıl kutlaması
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
İkinci kez dünya listelerinde

İkinci kez dünya listelerinde
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi
"İspatlasınlar mesleğimi bırakırım"

"İspatlasınlar mesleğimi bırakırım"
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX