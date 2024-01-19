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Trafik sigortasında azami primi SEDDK belirleyecek
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19 Ocak 2024 Cuma 18:36:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 18:36:00

Trafik sigortasında azami primi SEDDK belirleyecek

Kaynak: AA

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Zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim tutarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirleyecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında genelge yayımladı.

Genelgeye göre, zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim tutarını belirlemede yetkili olarak SEDDK karar verecek.

Genelge, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin 15'inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında poliçe düzenlemekten kaçınma hallerini düzenlemek amacıyla yayımlandı.

SEDDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aylık düzenlenen poliçe sayısının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 veya daha fazla azalması, düzenlenen poliçe sayısı itibarıyla aylık pazar payı oranının aynı döneme ilişkin kara araçları (kasko) branşı pazar payı oranının yüzde otuz veya daha fazla altında olması, belirtilen tarife basamaklarında aylık ve haftalık düzenlenen trafik sigortası poliçe sayısına göre belirlenen oranların altında kalması, tüzel kullanım tipindeki motorlu araçlarda aylık ve haftalık düzenlenen trafik sigortası poliçe sayılarının ve aynı dönemde özel kullanım tipinde düzenlenen trafik sigortası poliçe sayılarının sırasıyla yüzde yedisinin ve yüzde dördünün altında kalması gibi durunlar poliçe düzenlemekten kaçınma olarak değerlendirilecek."

Böylece, yürürlüğe giren genelgeyle Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15'inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasına ilişkin genelgeyi de yürürlükten kaldırıldı.

Etiketler : trafik sigorta primi sigorta primi teklifi SEDDK
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