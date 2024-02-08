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Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 41 bin lira ceza
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08 Şubat 2024 Perşembe 20:02:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 20:02:00

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 41 bin lira ceza

Kaynak: AA

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Kadıköy'de otomobilleriyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 41 bin 592 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün sosyal medyada paylaşılan otomobille makas atma görüntüleriyle ilgili çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, D-100 kara yolu Göztepe Köprüsü mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin Y.C.H. ile F.Z. olduğunu tespit etti.

Her iki sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri ve belge eksikliğinden toplam 41 bin 592 lira idari para cezası verildi.

Etiketler : kadıköy trafik cezası otomobil makas atma sürücü cezası
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