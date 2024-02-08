Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 41 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün sosyal medyada paylaşılan otomobille makas atma görüntüleriyle ilgili çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, D-100 kara yolu Göztepe Köprüsü mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin Y.C.H. ile F.Z. olduğunu tespit etti.

Her iki sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri ve belge eksikliğinden toplam 41 bin 592 lira idari para cezası verildi.