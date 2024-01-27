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Trafiği tehlikeye atan sürücüye 16 bin lira para cezası verildi
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27 Ocak 2024 Cumartesi 16:35:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 16:35:00

Trafiği tehlikeye atan sürücüye 16 bin lira para cezası verildi

Kaynak: AA

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İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası verildi.

İstanbul'da makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsüne 16 bin 905 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 25 Ocak'ta bir sürücünün Haramidere bağlantı yolunda makas atarak ilerlediği anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerden, 34 DGL 90 plakalı otomobil sürücüsünün K.C.C. olduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "öndeki aracı yakın takip", "saygısızca araç kullanmak", "yönetmeliğe aykırı plaka takmak" ve "abartı egzoz kullanmak" maddelerinden toplam 16 bin 905 lira ceza uygulandı.

Öte yandan K.C.C, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Etiketler : trafik makas atma İstanbul trafik cezası seo uyumlu etiketler
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