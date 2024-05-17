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17 Mayıs 2024 Cuma 22:41:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 22:41:00

Trafiğe çıkacaklara dikkat: Ankara'da pazar günü bazı yollar kapatılacak

Kaynak: AA

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'da düzenlenecek etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla ihtiyaç olması halinde 18.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde; Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin; Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin; Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Etiketler : ankara çankaya trafik kapalı yol 19 mayıs
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