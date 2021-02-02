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02 Şubat 2021 Salı 15:13:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 15:13:00

Trabzonspor Beşiktaş'ı yendi, stüdyoda horon teperek kutladı

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Moderatörlüğünü ekranların sevilen ismi Şoray Uzun'un yaptığı program, 360 ekranlarında 21.45 – 01.00 saatleri arasında canlı olarak yayınlandı.

Taraftarın sesi, Futbolu Bilen “Var’’ Yine yüksek enerjili bir açılış yaparak seyircisiyle buluştu. Ligde Trabzonspor’un Beşiktaş’ı kendi sahasında 2-1 yenmesini Trabzonsporlu Onur Dilber ve Seymen Aydın, Karadeniz müziği eşliğinde horon teperek kutladı.

Onur Dilber ve Seymen Aydın yayına kasketle çıktı. Onur Dilber; “kasket bir ruh’’ diyerek, kasketin Trabzonsporlular için önemini anlattığı programda Beşiktaş'ın derbiyi neden kaybettiği konuşuldu.

Programın ikinci yarısında Fenerbahçeliler Galatasaray'ın da istediği İrfan Can Kahveci transferini türk kahvesi içerek kutlayıp, Galatasaraylılara gönderme yaptı.

Galatasaraylı Ali Fuad Pekzeren ve Fenerbahçeli Ceyhun Fersoy, İrfan Can Kahveci transferi için karşı karşıya geldi. Türkiye Futbol Federasyonun kulüplere verdiği transfer limitleri masaya yatırıldı. Transfer limitleri tartışılırken tansiyon zaman zaman yükseldi.

Canlı yayında yapılan taklitler ise stüdyodaki taraftarı ve izleyenleri kahkahaya boğdu.

Galatasaraylı Aydın Sarman, Fenerbahçeli Caner Güler ile canlı yayında karşı karşıya geldi. İki isim haftaya gerçekleşecek olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakkında tartışırken tansiyon yükseldi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakkında “Var’’ ekibi tahminde bulundular Ceyhun Fersoy ve Etem Caner Karaüç canlı yayında Erol Bulut mu, Sergen Yalçın mı daha başarılı bir teknik direktör tartışmasını başlattı.

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen, ezber bozan futbol programı futbolu bilen "Var'' izleyiciden yine tam not aldı. Futbolu Bilen “Var’’ , her Pazartesi 21.45’te 360 ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

Etiketler : 360 tv futbolu bilen var trabzonspor beşiktaş
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