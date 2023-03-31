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31 Mart 2023 Cuma 08:38:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 08:38:00

Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs alev aldı

Kaynak: IHA

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Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde polisleri taşıyan otobüs alev aldı. Polislerin yara almadan son anda otobüsü terk ettiği belirtildi.

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Hamsiköy mevkiinde bu gece polis ekiplerini taşıyan bir otobüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Polisler son anda otobüsü terk ederken, büyük bölümü yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Korkutan yangın Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı Hamsiköy mevkiinde saat 24.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Rize'den Malatya'ya polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı. Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, daha sonra Maçka Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti. Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler : Zigana Dağı Polisleri taşıyan otobüs Trabzon-Gümüşhane karayolu

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