Trabzon'da orman yangını
Kaynak: İHA
Trabzon'un Of ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı.
Ormanlık alanda çıkan yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri, Orman İşletmeleri ve Of Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 10 dönümlük alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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