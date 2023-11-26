VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AFAD, olumsuz hava koşullarından etkilenen 198 kişiyi kurtardı
Trabzon'da fırtınanın uçurduğu çatı felakete yol açıyordu
Ölüdeniz'de yaklaşık 5 metrelik dev dalgalar! İşletmeler zarar gördü
Tayland'da düğünde damat, gelin dahil 4 kişiyi öldürdü! Kendi de intihar etti
İstanbul Valiliği duyurdu: Fırtına etkisini kaybedecek
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de kalıcı ateşkes için çağrılarımızı sürdürüyoruz
26 Kasım 2023 Pazar 18:59:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 18:59:00

Trabzon'da fırtınanın uçurduğu çatı felakete yol açıyordu

Kaynak: IHA

ABONE OL

Trabzon'da yaşanan fırtınada bir vatandaş, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Şalpazarı ilçesinde fırtınada uçan bir binanın çatısı, metrelerce yükseklikten bir vatandaşın geçtiği yolun üzerine doğru düştü. Vatandaşın uçan çatı parçasını son anda fark ederek geriye doğru çekilmesiyle adeta faciadan dönüldü. Olay esnasında yoldan geçen ve park halindeki bazı araçlarda hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Etiketler : trabzon yağmur çatı
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX