Trabzon'da fırtınanın uçurduğu çatı felakete yol açıyordu
Kaynak: IHA
Trabzon'da yaşanan fırtınada bir vatandaş, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Şalpazarı ilçesinde fırtınada uçan bir binanın çatısı, metrelerce yükseklikten bir vatandaşın geçtiği yolun üzerine doğru düştü. Vatandaşın uçan çatı parçasını son anda fark ederek geriye doğru çekilmesiyle adeta faciadan dönüldü. Olay esnasında yoldan geçen ve park halindeki bazı araçlarda hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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