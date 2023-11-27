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Trabzon'da dalgaların yükselmesi sonucu 5 askeri personel yaralandı
27 Kasım 2023 Pazartesi 16:13:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 16:13:00

Trabzon'da dalgaların yükselmesi sonucu 5 askeri personel yaralandı

Kaynak: AA

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Trabzon'un Karadeniz sahilindeki Sürmene ilçesinde, fırtınayla dalgaların yükselmesi nedeniyle 5 askeri personel yaralandı.

Çamburnu Limanı içerisindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri birimin olduğu alanda denizde büyük dalgalar oluştu.

Bu sırada alanda bulunan 5 askeri personel, dalgaların etkisiyle yaralandı.

Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aynı yerde park halindeki bir araç da dalgalara kapılarak sürüklendi, askeri alan güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Öte yandan ilçede denize düşen balıkçı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Etiketler : sürmene fırtına yaralanan askerler karadeniz sahil fırtınası
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