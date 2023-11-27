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27 Kasım 2023 Pazartesi 16:29:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 16:29:00

Trabzon'da dalgalara kapılan 2 kişi kayboldu

Kaynak: AA

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Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe sahilindeki deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak bir anda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerce denizden yapılan arama çalışmaları, yoğun dalgalar sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.

Etiketler : beşikdüzü sahil kayıp kişiler arama çalışması TRABZON AFAD
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