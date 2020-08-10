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10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:14:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:20:00

Trabzon'da bir mahalle karantinaya alındı

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Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'nde, Kovid-19 vaka ve temaslılarının artması nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Akçaabat Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, ilçeye bağlı Eskiköy Mahallesi'nde Kovid-19 vaka ve temaslılarının artması nedeniyle bulaşmanın engellenmesi amacıyla 08 Ağustos saat 06.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, karantina süresince tarımsal faaliyetlerin aksamasına mahal verilmeyecek şekilde tarımsal faaliyete müsaade edilmesine, karantinaya alınan mevkilerde giriş çıkışların yasaklanmasına, karantina süresince denetim ve takiplerin kolluk kuvvetlerince ve sağlık teşkilatınca hassasiyetle yapılmasına, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanmasının sağlanmasına, karantina kararının karantinadaki tüm vatandaşlara ilanen ve Eskiköy Mahallesi muhtarına yazılı olarak tebliğ edilmesine Akçaabat Hıfzıssıhha Kurulunca karar verilmiştir."

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