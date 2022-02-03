VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Trabzon'da Başkan Erdoğan'a şarkı söyleyen genç kız o anları anlattı!
Deniz ulaşımına fırtına engeli... Seferler iptal edildi
Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor
TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı!
Kuvvetli kar ve sağanak geliyor!
İkinci el araçlarda yüzde 50 düşüş!
Aşı sayesinde hafif atlattım
Grip vakaları omicronu geçti
Aşı ile önlenen tek kanser türü: Rahim ağzı kanseri
Vertigo tedavisinde egzersiz altın değerinde
Soğuk hava kalbi yoruyor
Koronavirüs uyuz etti
Su içmek vücudun sıcaklık dengesini sağlıyor
ABD'den İdlib'e operasyon!
Türk İHA'ları Atina'ya dert oldu
Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu
"Türkiye'nin operasyonlarının sebebi PKK'nın Irak'taki illegal varlığıdır"
"12 düzensiz göçmenin donarak ölmesinden dehşete düştük"
"Ülkenin hava sahasını ihlal eden 3 İHA imha edildi"
İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya lideri Putin'i Ukrayna konusunda uyardı
Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntüleri paylaşıldı
03 Şubat 2022 Perşembe 09:48:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 09:48:00

Trabzon'da Başkan Erdoğan'a şarkı söyleyen genç kız o anları anlattı!

Kaynak: İHA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu Trabzon'da gençlerle bir araya geldiği buluşmada “Kesişme: İyi ki varsın Eren” filminin müziği “Heyamo” adlı şarkıyı seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ceren Ece Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen o anları anlattı.

Başkan Erdoğan'a filmdeki şarkıyı kendisinin seslendirdiğini söylediğinde çok şaşırdığını şarkıyı daha sonra canlı okuyarak kendisine sürpriz yaptığını anlatan Öksüz, Başkan Erdoğan'ın duygulandığını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın böyle bir ortamla karşılaşacağını hiç tahmin etmediğini belirten Öksüz, "Trabzon gençlik buluşmasında bir araya geldik. Başka ortamlarda belki o kadar yakın bir araya gelemeyebilirim. Trabzon'da yapılması çok güzel oldu. Özellikle gençlerin sorularına cevap alabildiği bir ortamı. Bu nedenle ben de, orada bulunan gençler de çok şanslıyız. Sayın Cumhurbaşkanımıza soru yönelttim; 'Eren Bülbül'ün anısına yapılan filmi izlediniz mi?' diye. Kendisi de 'İzledim, sen galiba seyrettin' dedi bana. Ben de kendisine sürpriz olarak oradaki eseri benim seslendirdiğimi söyledim. O an çok şaşırdı. Beklemiyordu, bilmiyordu. Daha sonra canlı olarak da eseri seslendirdim. Çok duygulandı, ben de çok gururlandım çok mutlu oldum. Tekrardan kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

O ANDA SPONTANE GELİŞEN BİR DURUMDU

Normalde şarkıyı başkasının okuyacağını ancak her şeyin spontane bir şekilde geliştiğini anlatan Öksüz, "Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde okuyorum. Kendi coğrafyasının ezgilerini yaşatmaya çalışan, onları gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan, bu yolda kendini adamaya başlamış bir gencim. Müziği ben yapmadım. O anda aslında spontane gelişen bir durumdu. Normalde başkası okuyacaktı ben playback yapacaktım. Sette yönetmenimiz benim sesimi dinledi. 'Bana tamam İstanbul'daki iptal sen söyleyeceksin' dedi. Daha henüz stüdyoya girmedik, o anda canlı şekilde kaydettik. Eren'e duyduğumuz kalbi duygularla o anda söylemiş olduğumuz bir ağıt 'Hayemo' önceden biliyorduk anonim bir halk eseri" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA TEBRİK MESAJI ALDIM"

Seslendirdiği şarkıyla ilgili çok güzel mesajlar aldığını belirten Öksüz, "Çok güzel mesajlar aldım. Özellikle Cumhurbaşkanımızın da sosyal medya paylaşımından sonra çok fazla tebrik mesajı aldım. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle böyle bir sinema filminde böyle bir görev almak, benim için bambaşka bir gurur. Film gurur verici, sorumluluğu büyük bir iş. Çünkü yaşanmış var olan bir kahramanlık hikâyesini perdeye aktarmak gerçekten zor bir iş. Ortaya çıkan eser çok güzel oldu. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Zaten yaşanmış bir hikâye olduğu için çok diyecek bir şey bulamıyorum. Bir kahramanlık hikâyesinin tekrar böyle bir sinema filmiyle anı kalması çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

"EĞİTİMİME HALK MÜZİĞİ DALINDA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Eğitimine halk müziği dalında devam etmek istediğini ifade eden Öksüz, "Şu an zaten akademik olarak okul hayatıma devam ediyorum Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisiyim. Bundan sonra da iyi bir üniversitede, inşallah konservatuar eğitimime halk müziği dalında devam etmek istiyorum. Umarım olur, halkımız da kabul ederse topluma yakışır bir sanatçı olmak istiyorum. Derslerim de iyi. Okul arkadaşlarım olsun, müdürüm, öğretmenlerim, dışardan arkadaşlarım olsun hepsine teşekkür ediyorum, arayıp sordular tebrik ettiler" diye konuştu.

Etiketler : Başkan Erdoğan EREN Ceren Ece Öksüz
Metanverse'in "Kadın Ağası"!

Metanverse'in "Kadın Ağası"!
Ozan'ın Antepliliği tutuyor bazen!

Ozan'ın Antepliliği tutuyor bazen!
Murat Yıldırım'ın hayvan sevgisi

Murat Yıldırım'ın hayvan sevgisi
Selin'in boş durmaya niyeti yok

Selin'in boş durmaya niyeti yok
Düğün tarihi belli değil

Düğün tarihi belli değil
Oyuncular sette dedikodu yapamıyor

Oyuncular sette dedikodu yapamıyor
Hülya'dan dans şov

Hülya'dan dans şov
'Yaratılan' kamera karşısında

'Yaratılan' kamera karşısında
'Destina'ya yeni albüm

'Destina'ya yeni albüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER