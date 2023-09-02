VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trabzon Şehir Hastanesi hızla yükseliyor: Açılış için tarih verildi
Çin Dışişleri Bakanı'ndan küresel iş birliği ve çok taraflılık çağrısı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Irak Başbakanı'ndan 'operasyon' talimatı
AFAD'dan turuncu kodlu uyarı: Şiddetli sağanak yağış geliyor
ABD ve Fransız savunma bakanları Nijer'i görüştü
02 Eylül 2023 Cumartesi 20:58:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 20:58:00

Trabzon Şehir Hastanesi hızla yükseliyor: Açılış için tarih verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, inşaatı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi'nin 2025'te tamamlanarak taşınılabilir duruma geleceğini söyledi.

Vali Yıldırım, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Akyazı mevkisindeki Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Hastane sahasındaki binaların hepsinin kaba inşaatının gelecek yıl martta biteceğini belirten Yıldırım, "Ondan sonraki bir yıl içerisinde de 2025'in şubat ya da mart ayında hastanemizi bitmiş vaziyette ve taşınabilir hale gelmiş durumda görmemiz mümkün olacak." dedi.

Yıldırım, bölgedeki olası trafik yoğunluğuna karşı da Karayolları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin gerekli hazırlıkları yaptığını ifade etti.

Yaklaşık 900 yatak kapasiteli hastanenin şehrin ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Yıldırım, "Günlük 15 bin hastanın poliklinik yapabileceğini düşünüyoruz. Ameliyathanelerimiz ve yoğun bakımlarımız oldukça yeterli. Toplamda da 300 bin metrekareye yakın kapalı alanımız var. İnşallah hep birlikte burayı 1,5 yıl sonra hazır halde göreceğiz." diye konuştu.

Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra yapımı devam eden Kanuni Bulvarı'nda inceleme gerçekleştirdi.

Bulvarın otoyol standartlarında olduğunun altını çizen Yıldırım, 28 kilometrelik projenin 18 kilometresinin tamamlandığını aktardı.

Yıldırım, projede pek çok köprü, viyadük ve tünel bulunduğuna işaret ederek, "Bildiğim kadarıyla 8 tane büyük tünelimiz var. Bunlar çift tüplü tüneller. Bir tane de tek tüplü tünelimiz var. İki tane büyük viyadüğümüz var. Geriye kalan 40 kadar köprümüzün bir kısmı da viyadük büyüklüğünde." ifadesini kullandı.

Etiketler : trabzon Vali Yıldırım şehir hastanesi
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX