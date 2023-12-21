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21 Aralık 2023 Perşembe 10:38:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 10:38:00

Toyota'dan 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

Kaynak: AA

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Toyota, hava yastığı sensörü sorunu nedeniyle 1,1 milyon aracını geri çağıracak.

Toyota Motor, sensördeki kısa devrenin hava yastıklarının tasarlandığı gibi açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracağını bildirdi.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Lexus, bazı sedan ve SUV modellerinde hava yastığı sensöründeki sorunun araç içindekilerin ağırlığını yanlış tahmin ederek, olası bir çarpışma durumunda hava yastığının doğru şekilde açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracak.

Geri çağırma, 2020-2022 yıllarında üretilen Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Lexus ES250, ES300H, ES350, RX350 Highlander ve Sienna Hybrid araçları kapsıyor.

Bu araçların 1 milyonu ABD'de satılan araçlardan oluşuyor.

Yetkili Toyota bayileri söz konusu sensörleri inceleyecek ve gerekirse değiştirecek.

Toyota, Şubat 2024'te araç sahiplerini geri çağırma konusunda bilgilendirmeye başlamayı planlıyor.

Etiketler : toyota hava yastığı araç
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