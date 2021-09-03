Tosuncuk, liseyi dışarıdan bitirmek için ders çalışıyor

Türkiye onu kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle tanıdı. 2016 yılında kurduğu sisteme para kazanma hayaliyle 77 bin 843 kişi 511 milyon lira yatırdı. Bir anda Türkiye'nin konuştuğu isim haline gelmişti. Sisteme para yatıranlar paralarını geri alamadı. Mehmet Aydın, Mart 2018'de Uruguay'a kaçtı. Daha sonra da Brezilya'ya geçti. Geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye Büyükelçiliği'ne teslim olan Mehmet Aydın cezaevinden ilginç açıklamalar yaptı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nden Tv100'ün sorularını yanıtlayan Aydın, Çiftlik Bank sistemini kurduğu günden yurt dışına kaçış sürecine, arkasındaki güçlerden kendisinden haraç isteyen terör örgütüne varana kadar bomba açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Aydın'ın ilk kez açıkladığı ilginç detaylar:

-Yurtdışındayken Çiftlik Bank'a para yatıran kişi yada kişilerle irtibatınız oldu mu?

-İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkana kadar bazı üyelerle, gurup liderleri ile görüştüğüm oldu. Mal varlığıma el konulduğu için ben de onları savcılığa yönlendirdim. Yurt dışında bulunan mal varlığım Bitcoin ile de ödeyeceğimi söylemiştim. Yurtdışında da mal varlığıma el konuldu. Sözümü tutamayacağımı anlayınca iletişimi kopardım.

Mehmet Aydın kaçış sürecini de şöyle anlattı.

-İnterpol tarafından aranırken yurtdışındaki farklı ülkelere nasıl geçiş yaptınız?

-Uruguay'dan Brezilya'ya geçiş yaptım. Sınırda herhangi bir pasaport kontrolü olmadığından kimseye rüşvet vermeden rahatlıkla geçtim.

Mehmet Aydın Çiftlik Bank'ın popüler olduğu dönemde kendisine yargı dünyası ve bürokrasiden önemli isimlerin destek olduğunu iddia etti.

-Çiftlik bank sisteminde sizin sadece görünen yüzü olduğunuz ancak çok daha farklı güçler tarafından bu sistemin yönetildiği iddia ediliyor. Başından beri yalnız mıydınız?

-Benim o dönemde arkamda bir güç vardı. Ancak bu güç sanıldığı gibi karanlık bir güç değildi. Dönemin sivil, askeri, bürokrasiden, bakanlar, milletvekilleri, hakimler, savcılar, belediye başkanları, kaymakamlar, askeri, polisi her kesimden "yürü Mehmet arkandayız, sonuna kadar yanındayız, sen devlet için faydalı olanı yapıyorsun seni destekliyoruz" diyen yüzlerce insan vardı.

Aydın, o dönem terör örgütleri ve mafyanın da radarında olduğunu açıkladı.

-Tehditler ve şantajlara karşı terör örgütü IŞİD ve yerel mafya benden para istediler. Bunlara karşı durduğum için medyadaki güçlerini kullandılar, fitili ateşlediler.

-Şu ana kadar mağdurlara ödeme yapıldı mı?

-Sözleşme kapsamında ana para iadesi için ihtarname gönderen bazı üyelere mal varlığıma el konuluncaya kadar ödeme yapıldı.

Mehmet Aydın Çiftlik Bank'a para yatıranlar arasında bir çok ünlü isim olduğunu söyledi ancak isimlerini vermedi.

-Çiftlik Bank sistemine para yatıranlar arasında siyasi, iş ya da sanat dünyasından ünlü isimler var mıydı?

-Kullanıcı gizlilik sözleşmesine ilişkin isim bildirmem doğru olmaz, ancak her kesimden insan vardı.

Mehmet Aydın cezaevinden tahliye olunca yapacağı ilk şeyi ve Çiftlik Bank'a kendisinin yatırım yapıp yapmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı.

-Cezaevinden tahliye olunca yapacağım ilk şey yaylaya çıkmak olacak

-Çiftlik Bank bir yatırım aracı değil oyundur. Bu kapsamda ben de oyunu geliştirmek için eksikleri tespit etmek adına hesap açtım.

Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmuz Uluç ve Fatih Kuş ile sürekli irtibat halinde olduğu ve 14 Eylül günü İstanbul Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşecek duruşmaya hazırlandığı öğrenildi. Avukatları Aydın'ın cezaevinde sürekli kitap okuduğunu ve liseyi dışarıdan bitirmek için ders çalıştığını ifade etti.