Tosuncuk'un Uruguay'daki sağ kolu adliyeye sevk edildi

“Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın'ın sağ kolu Osman Naim Kaya adliyeye sevk edildi
Kaynak: IHA
Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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