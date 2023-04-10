Tosuncuk'un Uruguay'daki sağ kolu adliyeye sevk edildi

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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