Tosuncuk'un Uruguay'daki sağ kolu adliyeye sevk edildi

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10 Nisan 2023 Pazartesi 10:34:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 10:34:00

“Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın'ın sağ kolu Osman Naim Kaya adliyeye sevk edildi

Kaynak: IHA

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Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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Etiketler : tosuncuk mehmet aydın osman naim kaya çiftlik bank soruşturma

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