Torunu için sahada

Ankara Elmadağ'da eşi, engelli üç oğlu ve torunlarıyla yaşayan 75 yaşındaki Yılmaz Akgül, 13 yaşındaki işitme engelli torunu Naile'yi sosyalleşmesi için spora yönlendirmek istedi. İlçede bir spor salonunda gönüllü eğitimciler tarafından voleybol kursları verildiğini duyan Akgül, torununu buraya getirmeye karar verdi.

Yılmaz Dede, torununun çekingenliğini yenmesi ve kursa adapte olmasını sağlamak için eğitmenlerin de teklifiyle antrenmanlara katılmaya başladı. Kendinden 60 yaş küçük kursiyerlerle antrenman yapan yaşlı adam, takımların kendi aralarında yaptıkları maçlara da katılarak torunu Naile'ye destek oluyor.