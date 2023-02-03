Topraksız tarımda çilek hasadı
Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında topraksız yetiştirilen çilekler toplandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında topraksız yetiştirilen çilekler toplandı. Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'de üretilen 650 bin ton çileğin 260 bin tonunun kentte yetiştirildiğini söyledi. Pehlivan, "Bu topraklarda 100'e yakın ürün yetişiyor. Çilek üretimi 12 ay boyunca devam ediyor" dedi.
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