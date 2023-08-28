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28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:14:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:14:00

Toplu Sözleşme görüşmeleri masada: Kurul 3. kez toplandı

Kaynak: AA

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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü toplantısını yaptı. Toplantılar 31 Ağustos'a kadar sürecek. Bu tarihte yapılacak toplantıdan karar çıkması bekleniyor. Heyetin vereceği karar hiçbir şekilde yargıya taşınamıyor ve karara itiraz edilemiyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü kez toplandı

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçen hafta çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, 7. Dönem Toplu Sözleşmede zam oranı başta olmak üzere anlaşılmayan maddelerde karar verecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu işveren tarafı ve Memur-Sen dün, gerekçeleriyle birlikte tekliflerini bir kez de hakem heyetine sundu. Bugünkü toplantıda hakeme götürülen maddeler müzakere edildi. Müzakerelere yarın da devam edilmesi bekleniyor.

Toplantılar 31 Ağustos'a kadar sürecek. Bu tarihte yapılacak toplantıdan karar çıkması bekleniyor. Heyetin vereceği karar hiçbir şekilde yargıya taşınamıyor ve karara itiraz edilemiyor.

Etiketler : kamu zam toplu sözleşme
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