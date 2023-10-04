Toplu aşı da kapanma da yok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgın boyunca alınan tüm kararların arkasında bilimin olduğuna dikkat çekti. Bilimsel gelişmeleri asla göz ardı etmediklerini ifade eden Koca, "Mücadeleyi bilimsel verilerle yönetmiş bir ekibin şayet gerekli olsa her şeyin en kolay olabileceği bir noktada bilime sırt çevirmesi hiç mümkün mü? Bizleri karşıtı imişiz gibi göstermek isteyenler, ülkemizde başarıyla yürütülen aşı uygulamalarını bilemeyecek kadar bilgisiz olamaz. Çocukluk çağı aşılamalarında oran neden yüzde 95'in üzerinde?" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞILANDIKTAN SONRA BU ÖLÜMLER ÇOK AZALDI"

Covid-19 salgını başladığında aşı çalışmalarının tamamını yakından takip ettiklerini ve yerli aşıyı da en kısa sürede geliştirip üretmeye çalıştıklarını dile getiren Bakan Koca, "Sonunda Turkovac da ortaya çıktı. O dönemde hızla ülke sathında bir aşılama kampanyası yürüttük ve sonuçta çok başarılı olduk. Hayatını kaybeden sağlık çalışanı haberleri çok sıktı. Sağlık çalışanları aşılandıktan sonra bu ölümler çok azaldı" ifadelerini kullandı.

"MUTASYONA GÖRE YENİ AŞILAR GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Salgının direncinin kırılması için aşının o dönem elzem olduğunu vurgulayan Koca, "Virüsle ilk defa karşılaşıyorduk ve bağışıklık sistemimizin virüsü tanıması gerekiyordu. Çok işe yaradı aşılama kampanyamız. Virüs bir RNA virüsü olduğu için çeşitli mutasyonlar geçirdi, virülansı yani hasta etme gücü azaldı. Ya Covid geçirdik ya aşılandık ya da her ikisi birlikte oldu ve sonuçta bünyelerimiz virüsü tanır hale geldi. Virüsün de etkisi azaldı. Mutasyona göre yeni aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Bu normaldir" dedi.

"TOPLU AŞILAMAYA KESİNLİKLE İHTİYAÇ DUYULMAYAN BİR DÖNEMDEYİZ"

Koca, gelinen noktada toplu aşılama propagandası yürütüldüğünü kaydederek, "Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz. Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık. Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil. Açıkça söylüyorum: Covid-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında yeni bir tedbir asla söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.

"SAĞLIK VE BİLİM PAZARLAMANIN ALANINA DAHİL DEĞİLDİR"

Türkiye'nin küresel propagandanın uygulama sahası olmayacağını belirten Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, sağlık konusunda da tam bağımsızdır. Covid-19 aşısının yeniden toplu olarak yapılmasını gerektiren, bilimin teyit ettiği bir durum yoktur. Sağlık ve bilim pazarlamanın alanına dahil değildir."

SAĞLIKTA ŞİDDET OLAYLARINA KARŞI BAŞLATILACAK GRİ KOD UYGULAMASI

Bir şiddet olayı olduğunda Beyaz Kod verilirse buna bağlı olarak adli süreç hemen başlıyor. Sağlık çalışanı Beyaz Kod vermesi durumunda süreci düşünerek çekingen davranabiliyor. Daha basit bir müdahale ile Beyaz Kod ihtiyacı azaltılabilir, çoğu şiddet olayı daha o eşiği geçmeden önlenebilir. Şiddet eğiliminin şiddet davranışına dönüşmesini önleyecek çözüm olarak GRİ KOD uygulamasını düşündük.

BEYAZ KOD uygulaması aynı şekilde sürecek. Gri Kod verildiğinde, hastane güvenliği ve hastane polisi gerekli müdahaleyi yapmak üzere durumdan haberdar oluyor. Hastane polisi, merkeze haber vererek Beyaz Kod gerektirecek bir olayı, şiddete dönüşmesi muhtemel bir olayı haber veriyor. İşin bir hastane güvenliği tarafı var bir de kolluk kuvvetleri tarafı var. Kolluk kuvveti Hazır Kod durumunda hazır halde bekliyor olacak. Uygulama İçişleri Bakanlığımızla birlikte devreye konacak. İki bakanlığın ekipleri detayları birlikte çalıştılar. Bir hazırlık yapıldı ve tüm senaryolar gözden geçirildi. Şimdi de yazılımı yapılıyor. Yazılım hazır olduğunda uygulama başlayacak. Sona yaklaşmış durumdayız.