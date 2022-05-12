32 aydır Topkapı'da sergileniyor

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12 Mayıs 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 19:00:00

Topkapı Sarayı Daire Başkanı açıkladı... "Kaşıkçı Elması 32 aydır Topkapı Sarayı'nda sergileniyor"

Kaynak: AA

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Topkapı Sarayı Daire Başkanı Kocaman, Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu gerçek dışı iddiaların bugün tekrar gündeme gelmesi, turizmi baltalama amacı taşıdığı kanaatindeyiz." dedi.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Kaşıkçı elmasının da sergilendiği Dış Hazine Bölümü'nde düzenlediği basın toplantısında, Topkapı Sarayı'nın, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devriyle birlikte yaklaşık 200 bin eserin devredildiğini anlatarak, bu eserlerin sayımı için içerisinde uzmanların yer aldığı 12 ayrı komisyon kurulup titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Topkapı Sarayı'nda sergilenen eserlerin tamamının güvenlik açısından speküle edilemeyeceğine dikkati çeken Kocaman, "Bu eserler müzecilik açısından gerekli tüm önlemler alınarak sergilenmektedir. Özellikle bu salonda yer alan Kaşıkçı Elması ve Topkapı Hançeri, Topkapı Sarayı, Milli Saraylar'a bağlandığı zaman depoda yer alıyordu. Ziyaretçilerin en çok sordukları eserler de bunlardı. Daha önce Fatih Köşkü'nde sergilenen bu eserler köşkün 2014'te restorasyona alınması nedeniyle depoya kaldırılmıştı. Biz ziyaretçilerin görmesi için geçici olarak silahların olduğu bu salona getirdik. 32 aydır bu salonda sergileniyor." ifadelerini kullandı.

"Turizmi baltalama amacı taşıdığı kanaatindeyiz"

Kaşıkçı Elması ile ilgili daha önce de spekülatif haberler çıktığını aktaran Kocaman, dönemin yönetiminin üniversitelerde komisyonlar oluşturarak çalışmalar yaptırdığını ve eserle ilgili raporların kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.

Kocaman, Kaşıkçı Elması'yla ilgili iddiaların kasıtlı olarak ortaya çıkarıldığına inandıklarını belirterek, "Şu anda ziyaretçi sayısında pandemi öncesine ulaştık. Günlük 10-15 bin civarında ziyaretçimiz var. Bu gerçek dışı iddiaların bugün tekrar gündeme gelmesi turizmi baltalama amacı taşıdığı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Müzeciliğin ve eserlerin gerektirdiği her türlü güvenlik önleminin en üst seviyede alındığını vurgulayan Kocaman, şöyle konuştu:

"Sadece ortadaki elmasın yanında çevresindeki küçük değerli taşlar da her zaman tek tek sayılır. Mekanın yangın, hırsızlık gibi sistemleri sürekli kontrol ediliyor. Eserle ilgili bir çalışma olacaksa da bununla ilgili ayniyat birimi, zimmet sorumlusu, güvenlik birimi ve oluşturulan komisyon marifetiyle açılıp kapanır."

Kocaman, ayrıca gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacağını kaydetti.

Etiketler : kaşıkçı elması topkapı sarayı milli saraylar
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