Vatandaşlar mağdur oldu: Bu çok büyük bir ayıptır!

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15 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'ndaki çalışma nedeniyle durak doldu taştı: Bu çok büyük bir ayıptır!

Kaynak: DHA

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CHP'li İBB yönetiminde İstanbullular haftanın ilk iş gününe ulaşım sıkıntısıyla uyandı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yapılan bakım çalışması nedeniyle seferlerin 16 dakikalık gecikmelerle yapılması vatandaşı çileden çıkardı. İşe geç kalanlardan biri duruma isyan ederek, " İşe yarım saat geç kaldım. Bu çok büyük bir ayıptır. Aradım, yarım saat izin aldım. Bu çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılmadı. Normalde böyle şeylerde, İBB'nin vatandaşa mesaj atması lazım." dedi.

T4 TOPKAPI - Mescid-i Selam Tramvay hattında yapılan bakım çalışması nedeniyle, tramvayın Edirnekapı durağında yoğunluk oluştu. Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar, sonraki durağa bekleme nedeniyle 16 dakikalık gecikme ya da ücretsiz İETT otobüsleriyle ulaşabiliyor.

T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay hattında 14 Kasım - 22 Kasım tarihleri arasında devam edecek bakım çalışması başlatıldı. Çalışma nedeniyle seferler, Mescid-i Selam - Şehitlik arasında normal seyrederken, tramvay bir sonraki durak olan Topkapı'ya beklemesi nedeniyle 16 dakikalık gecikme ile gidiyor. Beklemek istemeyen vatandaşlar ise ücretsiz İETT otobüslerine yönlendiriliyor. Sabah saatlerinde işine gitmek isteyen vatandaşlar, bakım çalışması nedeniyle Şehitlik durağında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların büyük kısmı işe geç kaldıklarını ifade ederken, bir kısmı ise yapılan çalışmanın yeterince duyurulmamasına tepki gösterdi.

Şehitlik durağında inerek ücretsiz İETT otobüslerini kullanan Ali Sayit, "Seferin ücretsiz olması önemli değil. Burada vatandaşın mağduriyeti var. Bu işleri gece yapsalar, vatandaş da mağdur olmaz. İşe yarım saat geç kaldım. Bu çok büyük bir ayıptır. Şimdi buradan Topkapı'ya gidip oradan aktarma yapacağım. İşe yetişmem imkansız. Aradım, yarım saat izin aldım. Bu çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılmadı. Normalde böyle şeylerde, İBB'nin vatandaşa mesaj atması lazım" dedi.

Etiketler : Tramvay hattı Mescid-i Selam Tramvay hattı Edirnekapı durağı
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