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18 Ekim 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 18:30:00

Tolgahan üçüncü çocuğu istiyor

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Oyuncu Tolgahan Sayışman model eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından yana dert yandı.

Oyuncu Tolgahan Sayışman model eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından yana dert yandı. Efehan ve Alina adında iki çocuk sahibi olan çiftten Sayışman eşine, "Muhaseben kötü seninle orada sıkıntı yaşıyoruz, harcama kısımlarında oralarda anlaşmazlık yaşıyoruz" dedi. Sayışman'ın sözlerine sinirlenen Abazi ise, "Oooo. O ne zaman başladı, çocuklardan sonra başladı lütfen hiç kabul etmiyorum. Sen istedin 2 çocuk! İki çocuk iki kat masraf demek. Şimdi üçüncüyü istiyor" diyerek karşılık verdi. Abazi, sözlerinin devamında ise 3. çocuğu istemediğini belirtti.


Etiketler : Tolgahan üçüncü çocuğu istiyor Tolgahan Sayışman Almeda Abazi
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