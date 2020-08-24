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24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:21:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:32:00

Tokyo'da sıcaktan ölenlerin sayısı 170'e yükseldi

Kaynak: İHA

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bilanço ağırlaşıyor bu ay sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi.

Japonya'da bu ay itibariyle etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. 17 Ağustos tarihinde 41.1 derecelik rekor değerle ülke tarihindeki en sıcak günü yaşayan Japonya'da termometreler bugün de bazı bölgelerde 35 dereceyi gösterdi. Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre, yerel saatle 11.30'da sıcaklık Oita Eyaleti'ndeki Bungo-Ono Şehri'nde 35.1, Nagoya'da 34.8 ve Okayama Eyaleti'ndeki Takasashi Şehri'nde 34.7'ye ulaştı.

BAŞKENTTE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ağustos ayının başından bu yana 33 ila 37 derece arasında değişen sıcaklık değerleri kaydedilen başkent Tokyo'da sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi. Geçtiğimiz Cumartesi gününe dek gelen 9 günlük sürede 22 kişinin daha sıcağa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini doğrulayan yetkililer, son kurbanların yaş aralığını 70-90 arası olarak açıkladı. Son kurbanların biri dışında hepsinin kapalı alanlarda yaşamını yitirdiği ve klima kullanmadıkları öğrenildi.

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