TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle! Tuzla Aydınlı TOKİ 2019 kura sonuçları açıklandı mı?

  • Bist 100
    99.010
  • Dolar
    5,6944
  • Euro
    6,4525
  • Altın
    254,5761
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
15 bin adet üretim bekliyor, tanesini 15 liradan satıyorlar 15 bin adet üretim bekliyor, tanesini 15 liradan satıyorlar
Bolu merkezli 6 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı Bolu merkezli 6 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü Başkan Erdoğan Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü
İRAM İç Politika Koordinatörü Koç: Trump İran'da savaş değil ekonomik kazanç peşinde İRAM İç Politika Koordinatörü Koç: Trump İran'da savaş değil ekonomik kazanç peşinde
Trabzonspor, 6 ay önce 5 milyon Euro talep eden Obi Mikel'e 1,5 milyon Euro'ya imza attırdı Trabzonspor, 6 ay önce 5 milyon Euro talep eden Obi Mikel'e 1,5 milyon Euro'ya imza attırdı
MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç: Mobilyada KDV indiriminin sürmesi 100 bin ek istihdam sağlar MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç: Mobilyada KDV indiriminin sürmesi 100 bin ek istihdam sağlar
Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
İhracatın 3'te 2'si 'gemi'lerle yapıldı İhracatın 3'te 2'si 'gemi'lerle yapıldı
Fenerbahçe, Rumen golcü George Puscas ile prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Rumen golcü George Puscas ile prensip anlaşmasına vardı
'Ahududu üretim merkezi'nde beklenti yüksek 'Ahududu üretim merkezi'nde beklenti yüksek
Son dakika... İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar düştü Son dakika... İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar düştü
Beşiktaş rotayı tekrar Leonel Di Placido'ya kırdı Beşiktaş rotayı tekrar Leonel Di Placido'ya kırdı
10 binden fazla İstanbullu Klasik Araç Festivali’nde buluştu 10 binden fazla İstanbullu Klasik Araç Festivali’nde buluştu
99/3 askerlik ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri ne zaman belli olur 99/3! 99/3 askerlik ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri ne zaman belli olur 99/3!
Carlo Kameni, aldığı süre ve maaşına bakıldığında dünyanın en pahalı kalecisi konumunda Carlo Kameni, aldığı süre ve maaşına bakıldığında dünyanın en pahalı kalecisi konumunda
Yarın yaşanacak Güneş tutulmasını canlı izleyin Yarın yaşanacak Güneş tutulmasını canlı izleyin
Sivasspor'da gündem Diabate ve Adalberto Penaranda Sivasspor'da gündem Diabate ve Adalberto Penaranda
Başkan Erdoğan Trump'ın yüzüne söyledi: S-400 üç Patriot'a bedel Başkan Erdoğan Trump'ın yüzüne söyledi: S-400 üç Patriot'a bedel
Beşiktaş, Fenerbahçe’nin gündemindeki Konoplyanka ile prensip anlaşması sağladı Beşiktaş, Fenerbahçe’nin gündemindeki Konoplyanka ile prensip anlaşması sağladı
TANAP, 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletebilecek duruma geldiğini açıkladı TANAP, 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletebilecek duruma geldiğini açıkladı
Fenerbahçe, Mathias Zanka için kesenin ağzını açtı Fenerbahçe, Mathias Zanka için kesenin ağzını açtı
Başkan Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü Başkan Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü
Fenerbahçe Daniel Sturridge'den indirim bekliyor Fenerbahçe Daniel Sturridge'den indirim bekliyor
2019 kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları 2019 açıklandı mı? 2019 kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları 2019 açıklandı mı?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Temmuz 2019 10:13 | Pazartesi

TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle! Tuzla Aydınlı TOKİ 2019 kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın izleme linki haberimizin içerisinde yer alıyor. Tuzla Aydınlı TOKİ 2019 kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan TOKİ Tuzla Aydınlı kura çekilişi için heyecan dorukta. 21 ve 31 daire seçeneklerinin yer aldığı TOKİ projesine yoğun başvuru gelmişti. TOKİ Tuzla projesinde yer alan 2 oda 1 salon dairelerin fiyatları 199 bin TL'den, 3 oda 1 salon dairelerin fiyatları ise 349 TL'den başlangıç gösteriyor. TOKİ kura çekilişi ve TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

TOKİ kura çekilişi canlı yayın izleme linki araştırılıyor. Tuzla Aydınlı TOKİ 2019 kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek olan TOKİ projesinde toplamda 500 adet konut yer alacak.  2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı Tuzla Aydınlı TOKİ Evleri projesinde kura çekimi bugün Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. TOKİ kura çekilişi ve Tuzla Aydınlı TOKİ kura sonuçları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE!

TUZLA AYDINLI TOKİ 2019 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Tuzla Aydınlı TOKİ 2019 kura sonuçları henüz açıklanmadı. Tuzla Aydınlı TOKİ 2019 kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

SÖZLEŞME İMZALANMASI: 
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin ………………Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, 

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. 

OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ : 
2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. 

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. 

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir. 

CAYMA HAKKI VAR MI?
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. 

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. 

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Artık kullanılmayacak
Resmi açıklama geldi: KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı!
Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
Libya'da neler oluyor? Türkiye'den Hafter'e çok sert uyarı
Son dakika... Kurban kesim bedelleri belli oldu
Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor
Mehmet Ali Erbil açıkladı: Kardeşime fişimi çekin dedim
Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı
Feyza Aktan’dan boşanan Özcan Deniz'in konserden aldığı ücret dudak uçuklattı!
10 milyon liralık tarla! Drone ile tespit edildi
Galatasaray’da son dakika transfer haberleri (1 Temmuz)
"Örtünmek istedim başını aç’ dediler"
Yeni dönem başlıyor... Telefonlar şimdi de havayla şarj olacak
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Doğu Karadeniz için önemli uyarı
Bir saatte bir milyon beğeni
Asi geline dadı dayanmıyor
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı
Tecavüz yalanıyla kaos provası
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ