TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle! Tuzla Aydınlı TOKİ 2019 kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın izleme linki araştırılıyor. Tuzla Aydınlı TOKİ 2019 kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek olan TOKİ projesinde toplamda 500 adet konut yer alacak. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı Tuzla Aydınlı TOKİ Evleri projesinde kura çekimi bugün Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. TOKİ kura çekilişi ve Tuzla Aydınlı TOKİ kura sonuçları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

TUZLA AYDINLI TOKİ 2019 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tuzla Aydınlı TOKİ 2019 kura sonuçları henüz açıklanmadı. Tuzla Aydınlı TOKİ 2019 kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin ………………Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ :

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.