TOKİ Ayazma çekiliş sonuçları! TOKİ Başakşehir Ayazma kazananlar isim listesi!

TOKİ Ayazma çekiliş sonuçları veTOKİ Başakşehir Ayazma kazananlar isim listesi araması yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. TOKİ Başakşehir Ayazma projesinde yer alan 2+1 daireler 238 bin TL, 3+1 daireler 399 bin TL'den satışa sunuldu. Proje için ödenecek en düşük peşinat bedeli 28 bin 60 TL, en düşük taksit bedeli 793 TL olarak belirlendi. TOKİ Ayazma Başakşehir projesinde kura çekilişi bugün saat 10:00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. TOKİ Ayazma kura çekilişi kazananlar listesi sizlerle...

TOKİ AYAZMA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

TOKİ Ayazma çekiliş sonuçları henüz açıklamadı. TOKİ Ayazma çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ BAŞAKŞEHİR AYAZMA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ!

TOKİ Başakşehir Ayazma kazananlar isim listesi kura çekiminin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak ve haberimizin içerisinde yer alacaktır.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin ………………Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

CAYMA;

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

KDV ÖDEMESİ;

Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.