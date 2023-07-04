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04 Temmuz 2023 Salı 22:15:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 22:15:00

Tokat'ta terör örgütü PKK/KCK' ya ait geçmiş yıllarda kullanılmış sığınak tespit edildi

Kaynak: IHA

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Tokat'ta terör örgütü PKK/KCK' ya ait geçmiş yıllarda kullanılmış sığınak tespit edildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Reşadiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü tarafından depo alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Sığınak içerisinde yapılan aramada kullanılmış ve birçoğu çürümüş halde muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Adli işlemler başlatılarak delil niteliği taşıyanlar malzemeler muhafaza altına alındı. Sığınak içerisinden çıkan mayanlar Jandarma ekiplerince yerinde imha edildi.

Etiketler : Tokat PKK/KCK sığınak tespiti terör örgütü PKK/KCK
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