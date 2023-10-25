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25 Ekim 2023 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 07:45:00

Tokat'ta korkunç olay: Kaybolan 12 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu

Kaynak: İHA

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Tokat'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk çocuk bu gece saatlerinde ölü olarak bulundu.

Tokat'ta geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk bu gece saatlerinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde bisikletiyle evden ayrılan Dursun Efe Ardınç'ın (12) eve dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları polis ekiplerine kayıp ilanında bulundu.

Ekiplerin takibi sonucunda bugün gece saatlerinde Dursun Efe'nin cansız bedeni Turhal'ın Varvara Mahallesi'nde bulundu.

İddiaya göre Dursun Efe Ardınç'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Efe'nin cansız bedeni Turhal Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan ön incelemenin ardından Dursun Efe'nin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili O.G. (21) isimli şahıs gözaltına alındı.

Etiketler : tokatta kaybolan çocuk ölü bulundu 12 yaşındaki çocuk
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