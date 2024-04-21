Tokat'ta deprem

Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.03'te merkez üssü Turhal olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 12,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Turhal (Tokat)
Tarih:2024-04-21
Saat:15:03:32 TSİ
Enlem:40.43417 N
Boylam:36.20556 E
Derinlik:12.38 km
Detay:https://t.co/DpmnBz9vfM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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