VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kalkınma Yolu ile nakliye süreci 25 güne düşecek
MHP'li Durmaz'dan Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tepki
Tokat'ta deprem
Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti! "2O'in üzerinde anlaşma imzalanacak"
Mehmetçiğin destanlaştığı topraklara yurdun dört bir yanından ziyaretçiler geliAAyor
Türk askeri heyet, Yunanistan'da Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti
21 Nisan 2024 Pazar 15:24:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 15:24:00

Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.03'te merkez üssü Turhal olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 12,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Etiketler : tokat turhal deprem
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX