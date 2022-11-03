Tokat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan elde edilen verilere göre, Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2022
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Erbaa (Tokat)
Tarih:2022-11-03
Saat:17:34:40 TSİ
Enlem:40.627 N
Boylam:36.721 E
Derinlik:6.25 km
Detay:https://t.co/9wLjs1ynhY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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